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В аэропорту Кишинева объявляли тревогу

В аэропорту Кишинева объявляли тревогу Тревога, из-за которой была проведена эвакуация пассажиров аэропорта Кишинева, была связана со срабатыванием противопожарной сигнализации и оказалась ложной.
Другие страны
10 января 2025 г. 11:50
В аэропорту Кишинева объявляли тревогу

Тревога, из-за которой была проведена эвакуация пассажиров аэропорта Кишинева, была связана со срабатыванием противопожарной сигнализации и оказалась ложной.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте столичной полиции.

"Утром в аэропорт Кишинева прибыли несколько пожарных машин после того. как в службу 112 поступило уведомление о срабатывании пожарной сигнализации на территории аэропорта. Все люди, находившиеся в аэропорту, были эвакуированы. Представители Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям заявили, что в результате проведенного на месте расследования источник возгорания не обнаружен", - сказано в сообщении.

Об эвакуации в связи с данными о бомбе ранее сообщал телеканал "Первый в Молдове". Ранее в аэропорту Кишинева уже были такие тревоги, но они оказывались ложными.

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