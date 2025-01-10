В аэропорту Кишинева объявляли тревогу

Тревога, из-за которой была проведена эвакуация пассажиров аэропорта Кишинева, была связана со срабатыванием противопожарной сигнализации и оказалась ложной.

Тревога, из-за которой была проведена эвакуация пассажиров аэропорта Кишинева, была связана со срабатыванием противопожарной сигнализации и оказалась ложной.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте столичной полиции.

"Утром в аэропорт Кишинева прибыли несколько пожарных машин после того. как в службу 112 поступило уведомление о срабатывании пожарной сигнализации на территории аэропорта. Все люди, находившиеся в аэропорту, были эвакуированы. Представители Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям заявили, что в результате проведенного на месте расследования источник возгорания не обнаружен", - сказано в сообщении.

Об эвакуации в связи с данными о бомбе ранее сообщал телеканал "Первый в Молдове". Ранее в аэропорту Кишинева уже были такие тревоги, но они оказывались ложными.