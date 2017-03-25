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    В аэропорту Кельна проведена эвакуация из-за подозрительного предмета

    Инцидент затронул порядка 500 человек

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Пассажиры и сотрудники аэропорта в Кельне эвакуированы после того, как стражи порядка получили сообщение о подозрительном предмете.

    Как сообщает Report со ссылкой на немецкие СМИ, по данным руководства аэропорта, работники заметили странный объект во время досмотра и просвечивания багажа одного из пассажиров.

    Несмотря на это, подозреваемый не был задержан, после чего было объявлено об эвакуации.

    Инцидент затронул порядка 500 человек, в настоящий момент работа терминала 1 приостановлена. Кроме того, 11 рейсов, как ожидается, будут осуществляться через другие терминалы аэропорта.

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