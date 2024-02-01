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В аэропорту Кансай на западе Японии столкнулись два самолета

В аэропорту Кансай на западе Японии столкнулись два самолета В японском аэропорту Кансай, расположенном на границе префектур Осака и Хёго, произошло столкновение двух самолетов местной авиакомпании All Nippon Airways.
Другие страны
1 февраля 2024 г. 12:55
В аэропорту Кансай на западе Японии столкнулись два самолета

В японском аэропорту Кансай, расположенном на границе префектур Осака и Хёго, произошло столкновение двух самолетов местной авиакомпании All Nippon Airways.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Никто из многочисленных пассажиров и членов экипажа в результате столкновения двух лайнеров крыльями не пострадал. О причинах столкновения пока не сообщается.

Отмечается, что столкновение произошло в 10:10 утра по местному времени на взлетно-посадочной полосе рядом с городом Тойонака. Самолеты находились на территории терминала международного аэропорта Кансай, который осуществляет только внутренние рейсы по Японии.

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Версия на английском языке ANA airliners collide at Japan airport, no injuries reported

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