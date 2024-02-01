В аэропорту Кансай на западе Японии столкнулись два самолета

В японском аэропорту Кансай, расположенном на границе префектур Осака и Хёго, произошло столкновение двух самолетов местной авиакомпании All Nippon Airways.

В японском аэропорту Кансай, расположенном на границе префектур Осака и Хёго, произошло столкновение двух самолетов местной авиакомпании All Nippon Airways.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Никто из многочисленных пассажиров и членов экипажа в результате столкновения двух лайнеров крыльями не пострадал. О причинах столкновения пока не сообщается.

Отмечается, что столкновение произошло в 10:10 утра по местному времени на взлетно-посадочной полосе рядом с городом Тойонака. Самолеты находились на территории терминала международного аэропорта Кансай, который осуществляет только внутренние рейсы по Японии.