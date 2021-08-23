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В аэропорту Кабула произошла перестрелка, есть погибший

В аэропорту Кабула произошла перестрелка, есть погибший Стрельба произошла cегодня утром в аэропорту Кабула между афганскими сотрудниками сил безопасности и неизвестными, один афганский силовик погиб. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на своей странице в Twitter сообщил Бундесвер.
Другие страны
23 августа 2021 г. 09:09
В аэропорту Кабула произошла перестрелка, есть погибший

Стрельба произошла cегодня утром в аэропорту Кабула между афганскими сотрудниками сил безопасности и неизвестными, один афганский силовик погиб. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на своей странице в Twitter сообщил Бундесвер.

"Сегодня утром перестрелка произошла между афганскими силами безопасности и неизвестными возле северного входа аэропорта Кабула. Сотрудник сил безопасности Афганистана погиб, еще трое ранены", - говорится в сообщении Вооруженных сил Германии.

Уточняется, что в перестрелку вступили также германские и американские военнослужащие, никто из них не пострадал.

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Версия на английском языке One dead in shooting at Kabul airport

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