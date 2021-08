Пожар начался в аэропорту Кабула.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, очевидцы опубликовали соответствующее видео в Twitter.

На кадрах видно, что на территории аэропорта что-то горит и поднимается дым. Причины ЧП на данный момент не сообщаются, информация о пострадавших не поступала.