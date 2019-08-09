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В аэропорту Гонконга сотни демонстрантов начали сидячую забастовку

В аэропорту Гонконга сотни демонстрантов начали сидячую забастовку
© Reuters

Сотни антиправительственных демонстрантов в черных майках начали сидячую забастовку в зале прилета международного аэропорта Гонконга.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, акция продлится три дня.

Собравшиеся скандируют лозунги и раздают пассажирам листовки с информацией о кризисной ситуации в мегаполисе. Участники обещали не совершать актов вандализма, не нарушать работу аэропорта и не пытаться проникнуть в запретные зоны, следует из их переписки в Telegram-канале, специально созданном для координации мероприятия.

Администрация воздушной гавани сообщила, что аэропорт в эти дни будет работать в нормальном режиме, но при усиленных мерах безопасности.

Ранее аналогичная акция созывалась 26 июля и собрала до 15 тысяч участников.

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