В аэропорту Гонконга сотни демонстрантов начали сидячую забастовку

Сотни антиправительственных демонстрантов в черных майках начали сидячую забастовку в зале прилета международного аэропорта Гонконга.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, акция продлится три дня.
Собравшиеся скандируют лозунги и раздают пассажирам листовки с информацией о кризисной ситуации в мегаполисе. Участники обещали не совершать актов вандализма, не нарушать работу аэропорта и не пытаться проникнуть в запретные зоны, следует из их переписки в Telegram-канале, специально созданном для координации мероприятия.
Администрация воздушной гавани сообщила, что аэропорт в эти дни будет работать в нормальном режиме, но при усиленных мерах безопасности.
Ранее аналогичная акция созывалась 26 июля и собрала до 15 тысяч участников.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости