В аэропорту Гаваны задержали экс-президентов Колумбии и Боливии

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ На Кубе в международном аэропорту Гаваны задержали и выслали из страны экс-президента Колумбии Андреса Пастрану и бывшего боливийского лидера Хорхе Кирогу.

Как передает Report, об этом передает кубинское агентство Prensa Latina.

"Куба не разрешила въезд на свою территорию экс-президентам Колумбии и Боливии Андресу Пастране и Хорхе Кироге, задействованным в антикубинской провокации", — отмечает агентство.

Сообщается, что экс-президенты прибыли на Кубу из Боготы "для получения премии, присуждаемой контрреволюционными группами".

В четверг, 8 марта, они планировали участвовать в церемонии вручения премии, которую присуждает кубинская диссидентская организация "Латиноамериканская сеть молодежи за демократию".