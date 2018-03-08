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    В аэропорту Гаваны задержали экс-президентов Колумбии и Боливии

    Им не разрешили въехать на территорию страны

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ На Кубе в международном аэропорту Гаваны задержали и выслали из страны экс-президента Колумбии Андреса Пастрану и бывшего боливийского лидера Хорхе Кирогу.

    Как передает Report, об этом передает кубинское агентство Prensa Latina.

    "Куба не разрешила въезд на свою территорию экс-президентам Колумбии и Боливии Андресу Пастране и Хорхе Кироге, задействованным в антикубинской провокации", — отмечает агентство.

    Сообщается, что экс-президенты прибыли на Кубу из Боготы "для получения премии, присуждаемой контрреволюционными группами".

    В четверг, 8 марта, они планировали участвовать в церемонии вручения премии, которую присуждает кубинская диссидентская организация "Латиноамериканская сеть молодежи за демократию". 

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