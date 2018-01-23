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    В аэропорту Ганновера произошла массовая драка турок с курдами

    Против 20 человек были применены газовые баллончики.

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В аэропорту Ганновера произошла массовая драка с участием 180 человек, сообщает Focus.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, по предварительным данным, ее причиной стала акция протеста курдов в терминале В против турецкой военной операции в Сирии.

    Турецкие пассажиры напали на протестующих. Работники воздушной гавани разняли дерущихся. Серьезно в результате инцидента никто не пострадал.

    Как сообщила полиция, против 20 человек были применены газовые баллончики. Ситуация находится под контролем правоохранителей.

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