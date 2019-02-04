В аэропорту Гамбурга ожидаются перебои в расписании в связи с забастовкой

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В аэропорту Гамбурга проходит предупредительная забастовка персонала, обслуживающего наземные транспортные средства аэропорта, передает Report со ссылкой на Deutche Welle.

Профсоюз Verdi призвал своих членов прекратить работу на весь день, начиная с 3 часов ночи.

Профсоюз предупредил о возможных перебоях в работе аэропорта, однако в первые часы затруднился оценить их масштабы, ссылаясь на то, что пока неясно, сколько именно людей присоединятся к забастовке. Оператор гамбургского аэропорта посоветовал пассажирам запастись временем, сдавать минимальное количество багажа и по возможности ограничиться ручной кладью.

Профсоюз Verdi добивается повышения зарплаты для сотрудников аэропорта.

На 4 февраля запланировано 388 рейсов - 194 вылета и 194 посадки. Об отмене полетов пока не сообщается.