В аэропорту ФРГ пассажиров Airbus A319 эвакуировали из-за неисправности самолета

Пассажиры самолета Airbus A319 в аэропорту Штутгарта (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе ФРГ были эвакуированы из-за технической неисправности воздушного судна.

Пассажиры самолета Airbus A319 в аэропорту Штутгарта (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе ФРГ были эвакуированы из-за технической неисправности воздушного судна.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию.

По информации агентства, во время посадки на борт самолета из-за задымления в связи с утечкой масла сработала сигнализация. В общей сложности 93 пассажира и 6 членов экипажа были эвакуированы.

Согласно данным, пять бортпроводников пострадали, пытаясь открыть грузовой люк, гидравлика которого вышла из строя. Четверо из них были доставлены в больницу с легкими травмами.

Самолет так и не вылетел в Лондон.