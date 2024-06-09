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В аэропорту ФРГ пассажиров Airbus A319 эвакуировали из-за неисправности самолета

В аэропорту ФРГ пассажиров Airbus A319 эвакуировали из-за неисправности самолета Пассажиры самолета Airbus A319 в аэропорту Штутгарта (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе ФРГ были эвакуированы из-за технической неисправности воздушного судна.
Другие страны
9 июня 2024 г. 18:29
В аэропорту ФРГ пассажиров Airbus A319 эвакуировали из-за неисправности самолета

Пассажиры самолета Airbus A319 в аэропорту Штутгарта (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе ФРГ были эвакуированы из-за технической неисправности воздушного судна.

Как передает Report, об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на полицию.

По информации агентства, во время посадки на борт самолета из-за задымления в связи с утечкой масла сработала сигнализация. В общей сложности 93 пассажира и 6 членов экипажа были эвакуированы.

Согласно данным, пять бортпроводников пострадали, пытаясь открыть грузовой люк, гидравлика которого вышла из строя. Четверо из них были доставлены в больницу с легкими травмами.

Самолет так и не вылетел в Лондон.

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