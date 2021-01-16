В аэропорту Франкфурта началась полицейская операция из-за забытого багажа

Аэропорт немецкого Франкфурта сообщил о проведении полицейской операции, из-за которой частично перекрыли первый терминал и железнодорожный вокзал с переходом к поездам дальнего следования

Аэропорт немецкого Франкфурта сообщил о проведении полицейской операции, из-за которой частично перекрыли первый терминал и железнодорожный вокзал с переходом к поездам дальнего следования.

Как передает Report, об этом пишет РИА Новости.

"Пассажиров просят следовать инструкциям сотрудников службы безопасности на месте", — говорится в сообщении аэропорта.

Полиция города рассказала, что операция была связана с забытым багажом. На данный момент багаж не представляет опасности. Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек в аэропорту, продолжаются поиски третьего.