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В аэропорту Франкфурта началась полицейская операция из-за забытого багажа

В аэропорту Франкфурта началась полицейская операция из-за забытого багажа Аэропорт немецкого Франкфурта сообщил о проведении полицейской операции, из-за которой частично перекрыли первый терминал и железнодорожный вокзал с переходом к поездам дальнего следования
Другие страны
16 января 2021 г. 23:42
В аэропорту Франкфурта началась полицейская операция из-за забытого багажа

Аэропорт немецкого Франкфурта сообщил о проведении полицейской операции, из-за которой частично перекрыли первый терминал и железнодорожный вокзал с переходом к поездам дальнего следования.

Как передает Report, об этом пишет РИА Новости.

"Пассажиров просят следовать инструкциям сотрудников службы безопасности на месте", — говорится в сообщении аэропорта.

Полиция города рассказала, что операция была связана с забытым багажом. На данный момент багаж не представляет опасности. Также сообщается, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек в аэропорту, продолжаются поиски третьего.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya polisi Frankfurt aeroportunda əməliyyat keçirir, saxlanılanlar var

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