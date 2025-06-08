В аэропорту Эль-Кувейта пассажиров самолета эвакуировали после сообщения о бомбе

В аэропорту столицы Кувейта пассажиров самолета эвакуировали после сообщения о бомбе, заложенной на борту воздушного судна.

В аэропорту столицы Кувейта пассажиров самолета эвакуировали после сообщения о бомбе, заложенной на борту воздушного судна.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Управления гражданской авиации Кувейта.

Самолет бахрейнской авиакомпании Gulf Air, выполнявший рейс GF213 из Манамы в Эль-Кувейт, благополучно приземлился в аэропорту назначения. Как сообщил официальный представитель кувейтского ведомства, пассажиры были эвакуированы и размещены в изолированной зоне. Пострадавших в результате инцидента нет, работа аэропорта продолжается в обычном режиме.

Отмечается, что виновный в ложном сообщении о бомбе на борту самолета задержан. В настоящее время пассажиры проходят стандартные процедуры досмотра.