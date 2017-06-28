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    В аэропорту Эдинбурга отключили электричество

    В результате произошедшего на пунктах досмотра пассажиров образовались очереди

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Отключение электричества произошло в аэропорту Эдинбурга, в результате чего на пунктах досмотра пассажиров образовались очереди. Как передает Report, об этом ТАСС сообщил представитель аэропорта.

    "У нас сейчас нет электричества. Мы пытаемся установить причину, по которой это могло произойти", - сказал сотрудник пресс-службы аэропорта.

    Аэропорт Эдинбурга является самым загруженным среди аэропортов Шотландии. Его пассажиропоток составляет более 12 млн человек в год.

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