В аэропорту Дохи из-за блокады закрыты 12 направлений в четыре страны

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Двенадцать направлений в четыре страны закрыты в международном аэропорту "Хамад" столицы Катара из-за эмбарго соседних стран.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил исполнительный директор аэропорта Бадр Мохаммед Аль Мир.

Закрыты прямые перелеты в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет, которые поддержали блокаду Катара. В основном это рейсы авиакомпаний Qatar Airways, Fly Dubai.

По словам представителя аэропорта, все желающие попасть в эти страны из Катара пользуются пересадками - в основном, в Омане и Кувейте, которые не участвуют в блокаде.

По словам представителя аэропорта, в целом 85% пассажиропотока аэропорта составляют транзитные пассажиры, пользующиеся аэропортом "Хамад" как пересадочным хабом, поэтому блокада повлияла на пассажиропоток слабо.

Cаудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти Ливии, Йемена, Мавритания, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром.