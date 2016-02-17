В аэропорту Детройта на земле столкнулись два самолета

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Два пассажирских самолета Boeing 737 авиакомпаний American Airlines и Southwest Airlines столкнулись на рулевой дорожке в международном аэропорту города Детройт (штат Мичиган).

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявили представители воздушной гавани.

На борту обоих авиалайнеров находились пассажиры, по предварительным данным, никто из них не пострадал. У одного из самолетов повреждено крыло, у другого - хвостовая часть, утечек топлива не зафиксировано. Рейсы были внутренними.

Воздушные суда будут осмотрены экспертами из Национального управления по безопасности на транспорте США. Причина столкновения пока неизвестна, начато расследование произошедшего.