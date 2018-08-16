В аэропорту Чикаго столкнулись два самолета

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Два пассажирских самолета столкнулись на земле в аэропорту О'Хара в Чикаго. Об этом в среду сообщает телеканал CBS со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, в результате столкновения у обоих самолетов повреждены крылья. Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.