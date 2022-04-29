В аэропорту Бухареста объявили тревогу из-за сообщения о взрывном устройстве

Анонимное сообщение о взрывном устройстве, якобы заложенном на борту самолета, который должен был вылететь в пятницу утром из бухарестского международного аэропорта Анри Коандэ в Мюнхен, поступило в пятницу рано утром в полицию Румынии.

Анонимное сообщение о взрывном устройстве, якобы заложенном на борту самолета, который должен был вылететь в пятницу утром из бухарестского международного аэропорта Анри Коандэ в Мюнхен, поступило в пятницу рано утром в полицию Румынии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Pro TV.

"Этим утром около 06:00 в региональное отделение транспортной полиции - службу воздушной транспортной полиции поступил телефонный звонок по номеру 112 с сообщением о том, что самолет, который должен вылететь из аэропорта Анри Коандэ, будет взорван", - цитирует телеканал сообщение румынской полиции.

Создан кризисный штаб в составе специалистов Румынской службы информации (РСИ - госбезопасности) и полицейских воздушного транспорта и пограничной службы. Все пассажиры самолета с багажом были эвакуированы и проверены саперами антитеррористической бригады РСИ.