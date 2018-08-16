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    В аэропорту Будапешта произошла утечка радиоактивного вещества

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Утечка радиоактивного вещества иридия-192 из контейнера на борту "Турецких авиалиний" произошла в среду в аэропорту Будапешта. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом онлайн-издание Index.hu.

    По данным портала, инцидент произошел в международном терминале 2B, с веществом могли соприкоснуться три человека. Терминал был закрыт, о чем сообщалось на сайте аэропорта, однако позже его работа была возобновлена.

    "Терминал вновь открыт по решению Управления по борьбе со стихийными бедствиями. Движение будет возобновлено в ближайшее время", - говорится в сообщении на странице воздушной гавани.

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