В аэропорту Будапешта произошла утечка радиоактивного вещества

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Утечка радиоактивного вещества иридия-192 из контейнера на борту "Турецких авиалиний" произошла в среду в аэропорту Будапешта. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом онлайн-издание Index.hu.

По данным портала, инцидент произошел в международном терминале 2B, с веществом могли соприкоснуться три человека. Терминал был закрыт, о чем сообщалось на сайте аэропорта, однако позже его работа была возобновлена.

"Терминал вновь открыт по решению Управления по борьбе со стихийными бедствиями. Движение будет возобновлено в ближайшее время", - говорится в сообщении на странице воздушной гавани.