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    ​В аэропорту Брюсселя прогремели взрывы, 11 человек погибли, около 20 ранены

    Взрывы произошли в зале вылетов аэропорта

    Баку. 22 Марта. REPORT.AZ/ Два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Monde.

    Причина пока не установлена. Взрывы произошли в зале вылетов аэропорта, уточняют СМИ.

    По данным СМИ, 11 человек погибли, около 20 ранены.

    В зале прилетов обрушилась часть потолка, на фасаде здания терминала выбиты стекла, сообщает телеканал RTBF.

    Проводится эвакуация пассажиров, она проходит спокойно, сообщил в эфире корреспондент телеканала Sky News, добавив, что "очень мало представителей властей, говорящих, что нужно делать".

    Все рейсы отменены. Железнодорожное сообщение с аэропортом приостановлено.

    Как сообщает телеканал RTBF, по всей видимости, речь идет о теракте. Правительство Бельгии проводит экстренное совещание в связи со взрывами.

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