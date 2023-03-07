В аэропорту Бостона столкнулись два пассажирских самолета

Два самолета американской авиакомпании United Airlines в понедельник столкнулись в международном аэропорту Бостона (штат Массачусетс) во время подготовки к вылету.

Два самолета американской авиакомпании United Airlines в понедельник столкнулись в международном аэропорту Бостона (штат Массачусетс) во время подготовки к вылету.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал ABC.

В Федеральном авиационном управлении США отметили, что столкновение двух Boeing-737 произошло рядом с зоной выхода на посадку. Во время буксировки самолета, направлявшегося в Ньюарк (штат Нью-Джерси), его правое крыло ударилось о хвост борта, который готовился к вылету в Денвер (штат Колорадо).

В результате столкновения никто из пассажиров не пострадал.

В этот же день житель штата Массачусетс во время полета на борту рейса United Airlines из Лос-Анджелеса в Бостон попытался открыть дверь аварийного выхода и напал со сломанной ложкой на бортпроводника. Мужчина трижды ударил бортпроводника в область шеи. По прибытии рейса в Бостон его задержали.

Мужчину обвиняют в одном случае "вмешательства" и "попытки вмешательства в работу членов экипажа и бортпроводников с использованием опасного оружия". Ему по совокупности обвинений грозит наказание до пожизненного срока и штраф вплоть до 250 тыс. долларов.