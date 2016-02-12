В аэропорту Бостона грузовик врезался в авиалайнер

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Грузовая машина, перевозившая цистерну с топливом, врезалась утром в авиалайнер компании JetBlue Airways в международном аэропорту Логана в Бостоне (штат Массачусетс).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили представители авиаперевозчика.

В момент аварии воздушное судно готовилось к вылету в Тампу (штат Флорида), на его борт уже поднялись пассажиры. Никто из них не пострадал, однако повреждение получило крыло самолета. Лайнер осматривают специалисты, ему потребуется ремонт.

По предварительным данным, в грузовике не было водителя. Почему машина сдвинулась с места, пока неизвестно. Начато расследование произошедшего.