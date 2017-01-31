В аэропорту Бельгии эвакуировали пассажиров из-за подозрительного предмета в багаже

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В аэропорту бельгийского Антверпена была проведена частичная эвакуация из-за подозрительного предмета в багаже одного из пассажиров.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, во время досмотра ручной клади пассажира, летевшего в Марокко, среагировала собака, специально обученная на обнаружение взрывчатых веществ, после чего полиция произвела эвакуацию пассажиров и персонала аэропорта.

Пассажир был задержан сотрудниками полиции. В здании работает группа армейских саперов.

Кроме того, эвакуированы жители домов на прилегающих улицах.