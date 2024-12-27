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В аэропорту Бейрута задержали родственницу Асада

В аэропорту Бейрута задержали родственницу Асада Власти Ливана заявили о задержании в международном аэропорту Бейрута жены Дурейда Асада - двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада.
Другие страны
27 декабря 2024 г. 18:14
В аэропорту Бейрута задержали родственницу Асада

Власти Ливана заявили о задержании в международном аэропорту Бейрута жены Дурейда Асада - двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что родственница экс-президента и ее дочь, находящиеся под арестом, пытались покинуть Ливан по фальшивым паспортам.

Дурейд Асад является сыном Рифата Асада, брата покойного президента Сирии Хафеза Асада (1930-2000), который с 1984 года проживал за границей после неудавшейся попытки переворота. В 2021 году Башар Асад позволил своему 87-летнему дяде вернуться на родину при условии, что он не будет заниматься политической деятельностью.

Ранее в арабских СМИ приводились сведения о том, что Рифат Асад с семьей перебрался в Ливан после того, как власть в Дамаске перешла в руки переходного правительства.

Против Рифата Асада в Испании, Франции и Швейцарии возбуждались судебные иски по обвинению в причастности к коррупции и военным преступлениям. Однако разбирательства были прекращены из-за состояния здоровья подсудимого.

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