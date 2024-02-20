В аэропорту Барселоны нашли пакет с радиоактивным материалом

Власти Каталонии задействовали особый протокол оповещения о чрезвычайной ситуации в международном аэропорту Барселоны из-за обнаружения пакета с радиоактивным материалом в багажном отсеке самолета.

Власти Каталонии задействовали особый протокол оповещения о чрезвычайной ситуации в международном аэропорту Барселоны из-за обнаружения пакета с радиоактивным материалом в багажном отсеке самолета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе региональной службы гражданской обороны.

По информации, в пакете находился "радиоактивный материал низкой интенсивности". В результате к месту инцидента прибыли пожарные бригады и сотрудники службы координации радиоактивной деятельности.

"Упаковка находилась в трюме самолета, и когда ее собирались извлечь, то обнаружили, что внешняя картонная коробка, защищавшая ее, повреждена", - отмечается в документе.

Самолет с пакетом прибыл в Барселону из Швейцарии.