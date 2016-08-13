​В аэропорту Бангкока приняты дополнительные меры безопасности

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Дополнительные меры безопасности приняты в международном аэропорту Бангкока Суваннапхум после серии взрывов на территории королевства, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В аэропорту увеличено количество патрулей, работают кинологи со служебными собаками.

"Дополнительные меры не должны вызвать панику среди пассажиров", - подчеркнул замглавы туристической полиции Тититхорн Чинтаканон. В правоохранительных органах также отмечают, что "в данное время ситуация в стране нормализовалась" после серии атак, унесшей жизни четырех человек.

Дополнительные посты полиции появились на главных транспортных магистралях и в местах массового скопления людей.