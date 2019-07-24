​В аэропорту Амстердама из-за технического сбоя задерживаются рейсы

Сбои в системе заправки самолетов топливом вызвали многочисленные задержки вылетающих рейсов в амстердамском аэропорту Схипхол, передает Report со ссылкой на РИА “Новости”.

По данным руководства воздушной гавани, сбой произошел из-за неисправности в оборудовании компании-подрядчика Aircraft Fuel Supply. "Это означает, что самолеты не могут быть заправлены прямо сейчас, что вызывает задержки рейсов", - говорится в заявлении аэропорта.

Как передает агентство Франс Пресс, проблемы с заправкой начались в 13:00 по местному времени (15:00 по бакинскому времени), а к вечеру затронули не менее 50 рейсов.