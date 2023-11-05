В аэропорту Гамбурга мужчина взял в заложники дочь и требует вылета в Турцию

Аэропорт Гамбурга в Германии закрыт из-за нападения неизвестного вооруженного человека.

Аэропорт Гамбурга в Германии закрыт из-за нападения неизвестного вооруженного человека.

Как передает Report , вооруженный мужчина, взявший в заложники четырехлетнюю дочь, прорвался на автомобиле в аэропорт Гамбурга.

Затем он дважды выстрелил в воздух и выбросил из машины два коктейля Молотова. Пожарные потушили горящий неподалеку самолет. Также неизвестный потребовал организовать для него рейс в Турцию.

Рейсы в аэропорту приостановлены, на место происшествия были привлечены силы правоохранительных органов Гамбурга, установлена связь с человеком, державшим в заложниках свою четырехлетнюю дочь, в настоящее время ведутся переговоры.

По предварительным данным, его жена утверждала, что отец похитил ребенка после спора об опеке. Одним из требований мужчины является обеспечение перелета в Турцию.