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В аэропорту Гамбурга мужчина взял в заложники дочь и требует вылета в Турцию

В аэропорту Гамбурга мужчина взял в заложники дочь и требует вылета в Турцию Аэропорт Гамбурга в Германии закрыт из-за нападения неизвестного вооруженного человека.
Другие страны
5 ноября 2023 г. 12:29
В аэропорту Гамбурга мужчина взял в заложники дочь и требует вылета в Турцию

Аэропорт Гамбурга в Германии закрыт из-за нападения неизвестного вооруженного человека.

Как передает Report, вооруженный мужчина, взявший в заложники четырехлетнюю дочь, прорвался на автомобиле в аэропорт Гамбурга.

Затем он дважды выстрелил в воздух и выбросил из машины два коктейля Молотова. Пожарные потушили горящий неподалеку самолет. Также неизвестный потребовал организовать для него рейс в Турцию.

Рейсы в аэропорту приостановлены, на место происшествия были привлечены силы правоохранительных органов Гамбурга, установлена связь с человеком, державшим в заложниках свою четырехлетнюю дочь, в настоящее время ведутся переговоры.

По предварительным данным, его жена утверждала, что отец похитил ребенка после спора об опеке. Одним из требований мужчины является обеспечение перелета в Турцию.

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Версия на азербайджанском языке Hamburq aeroportunda qızını girov götürən silahlı şəxs Türkiyəyə uçmaq istəyir

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