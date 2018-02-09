В аэропортах США из-за снегопада отменено более 1,2 тысячи рейсов

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Сильный снегопад нарушил работу аэропортов в Соединённых Штатах.

Как передает Report, по данным сайта FlightAware, отслеживающего траекторию полётов гражданских самолётов, в стране отменено более 1,2 тысячи рейсов.

Так, по информации на 20:36 по бакинскому времени отменено 1254 рейса, задержано 1159. При этом наибольшее количество рейсов отменено в аэропортах Чикаго (штат Иллинойс) и Детройта (штат Мичиган).

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на метеорологов, арктический циклон движется с северо-запада страны через центральные штаты. Отмечается, что там проживают более 25 млн американцев.