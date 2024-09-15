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В аэропортах Шанхая отменяются все рейсы из-за тайфуна "Бебинка"

В аэропортах Шанхая отменяются все рейсы из-за тайфуна "Бебинка" Два аэропорта города Шанхай - Пудун и Хунцяо - отменяют в воскресенье вечером все рейсы из-за приближения тайфуна "Бебинка".
Другие страны
15 сентября 2024 г. 15:33
В аэропортах Шанхая отменяются все рейсы из-за тайфуна Бебинка

Два аэропорта города Шанхай - Пудун и Хунцяо - отменяют в воскресенье вечером все рейсы из-за приближения тайфуна "Бебинка".

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном сообщении корпорации "Шанхайский аэропорт", которая является оператором этих воздушных портов.

"После 20:00 (16:00 по бакинскому времени) в обоих аэропортах будут отменены все рейсы", - указывается в заявлении.

Уточняется также, что решения о дальнейшей работе аэропортов будут приниматься в зависимости от метеоусловий, а пассажиров просят следить за информацией о прилетах и вылетах.

Тайфун "Бебинка" находится примерно в 350 км к юго-востоку от Шанхая в Восточно-Китайском море. Скорость ветра в центральной части циклона достигает 40 м/с. Ожидается, что он ударит по прибрежным районам Шанхая и соседней восточной провинции Чжэцзян утром 16 сентября.

Центральное метеорологическое управление Китая уже объявило наивысший красный уровень опасности из-за тайфуна, который, как ожидается, может стать самым сильным из тех, что доходили до Шанхая с 1949 года.

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