В аэропортах Москвы задерживаются более 55 рейсов

Порядка 58 авиарейсов задержаны в Москве, следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов.

Порядка 58 авиарейсов задержаны в Москве, следует из данных онлайн-табло столичных аэропортов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по данным на 07:05 мск, в аэропорту Шереметьево задержаны 11 рейсов, 1 рейс отменен. Во Внуково задержано 17 рейсов. В Домодедово задержано 26 рейсов, 5 рейсов отменены. В Жуковском задержано 4 рейса, а отменено 2.

По данным онлайн-табло Внуково и Домодедово, рейсы, которые должны были прилететь, перенаправляют в другие аэропорты - в Шереметьево и Нижний Новгород.

Утром в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередной попытке подлета к Москве беспилотника, который в Люберцах ликвидировали силы противовоздушной обороны города.