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В аэропортах Германии из-за забастовки отменены сотни рейсов

В аэропортах Германии из-за забастовки отменены сотни рейсов Сотрудники служб безопасности большинства крупных аэропортов Германии начали забастовку, которая уже привела к отмене сотен рейсов по всей стране.
Другие страны
1 февраля 2024 г. 13:14
В аэропортах Германии из-за забастовки отменены сотни рейсов

Сотрудники служб безопасности большинства крупных аэропортов Германии начали забастовку, которая уже привела к отмене сотен рейсов по всей стране.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство Associated Press.

В профсоюзе ver.di объявили о готовящейся забастовке во вторник. Там призвали принять в ней участие работников 11 аэропортов, в том числе во Франкфурте, Берлине, Дюссельдорфе и Гамбурге. Все вылеты в Берлине, Гамбурге и Штутгарте отменили еще до начала забастовок.

Компания-оператор аэропортов ADV подсчитала, что из-за действий сотрудников служб безопасности около 1,1 тыс. полетов будут отменены или перенесены.

Ver.di требует повышения зарплаты для всех сотрудников и введения бонусов за сверхурочную работу с первого дополнительного часа.

При этом сотрудники служб безопасности аэропортов в Баварии, в том числе второго по загруженности в стране аэропорта в Мюнхене, в забастовках не участвуют.

Вместе с тем ver.di призвал своих членов, работающих в сфере общественного транспорта, выйти на забастовку в пятницу.

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Версия на английском языке Strike by security staff at major German airports cancels hundreds of flights

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