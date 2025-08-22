В аэропорт Вильнюса вновь поступил анонимный звонок об угрозе взрыва

О нас

Другие страны
22 августа 2025 г. 11:00
В аэропорт Вильнюса второй раз за два дня поступил анонимный звонок об угрозе взрыва.

Как передает Report, об этом сообщает портал LRT.

"Вчера вечером мужчина, говоривший на русском языке, позвонил в информационный центр и заявил, что установил взрывное устройство, которое якобы должно сработать в ближайшее время. Полиция вместе со службами безопасности тщательно проверила помещения аэропорта, однако никаких взрывчатых веществ или подозрительных предметов обнаружено не было", - отметили в пресс-службе аэропорта.

Личность звонившего пока не установлена. За ложное сообщение об угрозе общественной безопасности или чрезвычайной ситуации в Литве предусмотрено наказание – от общественных работ и штрафа до лишения свободы на срок до одного года.

Версия на азербайджанском языке Vilnüs aeroportuna bomba təhlükəsi ilə bağlı anonim zəng daxil olub

