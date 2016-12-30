В аэропорт в Якутске из-за поломок вернулись два самолета

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/Два самолета вернулись в пятницу в аэропорт Якутска из-за технических неполадок.

Как передает Report, об этом сoобшает РИА Новости.

"Самолет Bombardier Q 400, выполняющий сегодня рейс №423 по маршруту Якутск – Батагай, в связи с технической неисправностью, вынужден вернуться в аэропорт вылета. В 09.57 местного времени самолет благополучно произвел посадку в аэропорту Якутска. На борту находилось 64 пассажиров и 2 члена экипажа", — говорится в сообщении.

Вылет резервного воздушного судна ожидается в 13.30 по местному времени. По данному факту для установления причин назначена специальная комиссия.

Также в пятницу Ан-24, выполнявший рейс № 417 по маршруту Якутск – Усть-Нера – Мома (время вылета 07.30), вернулся в аэропорт вылета из-за отказа правого двигателя.

"В 08.08 самолет благополучно произвел посадку в аэропорту Якутска. На борту находилось 19 пассажиров и 4 члена экипажа. Вылет резервного воздушного судна ожидается в 11.00 по местному времени. По данному факту для установления причин работает специальная комиссия", — сообщает АК.