Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Несколько человек числятся пропавшими, после того как в Адриатическом море столкнулись два торговых судна.

После аварии, произошедшей неподалеку от порта в городе Равенна, один из кораблей затонул. Согласно сообщениям местных СМИ, на потерпевшем крушение корабле, шедшем под флагами Турции и Белиза, находились 11 человек.

Как отмечает Report со ссылкой на Би-би-си, по некоторым данным, несколько членов экипажа кораблей получили травмы.

Ранее в воскресенье в Адриатическом море загорелся паром, перевозивший автомобили и 466 пассажиров. В настоящее время организована эвакуация людей.