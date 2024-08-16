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В администрации США подтвердили, что стороны близки к соглашению по Газе

В администрации США подтвердили, что стороны близки к соглашению по Газе Стороны, участвующие в консультациях по прекращению огня в секторе Газа, близки к заключению окончательных договоренностей по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников, однако остается еще много ра
Другие страны
16 августа 2024 г. 23:11
В администрации США подтвердили, что стороны близки к соглашению по Газе

Стороны, участвующие в консультациях по прекращению огня в секторе Газа, близки к заключению окончательных договоренностей по прекращению огня в секторе Газа и освобождению удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников, однако остается еще много работы в этом ключе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам на посвященном переговорам спецбрифинге представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

"По сути, мы устранили оставшиеся пробелы и восполнили их таким образом, что, по нашему мнению, это соглашение теперь готово к заключению, реализации и продвижению вперед. Но нам еще предстоит проделать большую работу. В течение этой недели рабочие группы обсудят все вопросы", - сказал американский чиновник.

Ранее в пятницу президент США Джо Байден заявил, что Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения.

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