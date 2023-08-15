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В администрации президента Молдовы произошли кадровые перестановки

В администрации президента Молдовы произошли кадровые перестановки Президент Молдовы Майя Санду подписала ряд указов о кадровых назначениях в администрации президента.
Другие страны
15 августа 2023 г. 17:36
В администрации президента Молдовы произошли кадровые перестановки

Президент Молдовы Майя Санду подписала ряд указов о кадровых назначениях в администрации президента.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Госсекретарь канцелярии правительства Адриан Балуцел назначен генеральным секретарем аппарата президента. Балуцел приступит к работе в администрации президента с 4 сентября, когда сложит обязанности в правительстве, где он работает с 23 ноября прошлого года.

Сотрудник Института исследований безопасности Европейского Союза Станислав Секриеру назначен советником президента по вопросам обороны и национальной безопасности и секретарем Высшего совета безопасности. Эта должность оставалась вакантной с февраля 2023 года, после того, как Дорин Речан, который занимал этот пост, был назначен премьер-министром. Секриеру приступит к работе с 1 сентября.

Также подписан указ об освобождении Вероники Брадэуцану от должности советника по вопросам юстиции. Брадэуцану проработала на посту советника менее полугода. Она пришла на работу в администрацию президента в конце февраля, а до этого была советником министра юстиции. Ранее она работала юристом в лондонском офисе Европейского банка реконструкции и развития.

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