О нас
Аудио новости

В Адене подорвали кортеж командующего правительственными силами

В Адене подорвали кортеж командующего правительственными силами Кортеж одного из командующих правительственными силами Йемена подвергся в воскресенье нападению во временной столице страны, городе Аден.
Другие страны
15 мая 2022 г. 16:35
В Адене подорвали кортеж командующего правительственными силами

Кортеж одного из командующих правительственными силами Йемена подвергся в воскресенье нападению во временной столице страны, городе Аден.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, смертник подорвал заминированный автомобиль на пути следования колонны машин, в одной из которых находился командующий объединенными операциями 4-го военного округа генерал Салех Али Хасан. Военачальник, который занимает этот пост с 2012 года, не пострадал. Поступала информация о раненых среди его охранников, однако она пока не подтверждается.

Отметим, что это уже третья подобная вылазка в Адене за последние два месяца. 23 марта на окраине города в результате теракта был убит генерал Сабет Джавас, командовавший военным направлением Эль-Анад в южной провинции Лахдж. Вместе с ним погиб его сын, на пути следования их автомобиля также взлетела на воздух начиненная взрывчаткой машина.

Спустя неделю в Адене неизвестные застрелили одного из командующих так называемым поясом безопасности Южного переходного совета Йемена Карама аль-Машрики.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ədəndə generalın korteji partladılıb

Экслюзивные новости

Денис Монастырский: В Украине выявлено 88 диверсионных групп - ЭКСКЛЮЗИВ
Денис Монастырский: В Украине выявлено 88 диверсионных групп - ЭКСКЛЮЗИВ
14 мая 2022 г. 16:05
Уточняются работы по проекту газопровода Ыгдыр-Садарак
Уточняются работы по проекту газопровода Ыгдыр-Садарак
13 мая 2022 г. 16:45
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
Руководитель Аппарата ММ Сафа Мирзоев вышел на пенсию 
13 мая 2022 г. 11:08
В Украине создан Кавказский мусульманский корпус
ФотоВ Украине создан Кавказский мусульманский корпус
13 мая 2022 г. 10:23
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
Второй этап поддержки ВБ СТС поможет цифровизовать управление информацией
12 мая 2022 г. 13:49
ВБ: Значимость Среднего коридора в соединении Китая с Европой может приумножиться
ВБ: Значимость Среднего коридора в соединении Китая с Европой может приумножиться
11 мая 2022 г. 16:00
Азербайджан готовится экспортировать в Европу мед под брендом Карабах
Азербайджан готовится экспортировать в Европу мед под брендом "Карабах"
11 мая 2022 г. 15:47
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
11 мая 2022 г. 15:19
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
ВБ: Транскавказский коридор может стать глобальным маршрутом
11 мая 2022 г. 13:58
Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
Азербайджанское судно будет реализовывать фидерные перевозки в Европу по Черному морю
7 мая 2022 г. 18:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi