В Адене подорвали кортеж командующего правительственными силами

Кортеж одного из командующих правительственными силами Йемена подвергся в воскресенье нападению во временной столице страны, городе Аден.
По его данным, смертник подорвал заминированный автомобиль на пути следования колонны машин, в одной из которых находился командующий объединенными операциями 4-го военного округа генерал Салех Али Хасан. Военачальник, который занимает этот пост с 2012 года, не пострадал. Поступала информация о раненых среди его охранников, однако она пока не подтверждается.
Отметим, что это уже третья подобная вылазка в Адене за последние два месяца. 23 марта на окраине города в результате теракта был убит генерал Сабет Джавас, командовавший военным направлением Эль-Анад в южной провинции Лахдж. Вместе с ним погиб его сын, на пути следования их автомобиля также взлетела на воздух начиненная взрывчаткой машина.
Спустя неделю в Адене неизвестные застрелили одного из командующих так называемым поясом безопасности Южного переходного совета Йемена Карама аль-Машрики.