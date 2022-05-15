В Адене подорвали кортеж командующего правительственными силами

Кортеж одного из командующих правительственными силами Йемена подвергся в воскресенье нападению во временной столице страны, городе Аден.

Кортеж одного из командующих правительственными силами Йемена подвергся в воскресенье нападению во временной столице страны, городе Аден.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, смертник подорвал заминированный автомобиль на пути следования колонны машин, в одной из которых находился командующий объединенными операциями 4-го военного округа генерал Салех Али Хасан. Военачальник, который занимает этот пост с 2012 года, не пострадал. Поступала информация о раненых среди его охранников, однако она пока не подтверждается.

Отметим, что это уже третья подобная вылазка в Адене за последние два месяца. 23 марта на окраине города в результате теракта был убит генерал Сабет Джавас, командовавший военным направлением Эль-Анад в южной провинции Лахдж. Вместе с ним погиб его сын, на пути следования их автомобиля также взлетела на воздух начиненная взрывчаткой машина.

Спустя неделю в Адене неизвестные застрелили одного из командующих так называемым поясом безопасности Южного переходного совета Йемена Карама аль-Машрики.