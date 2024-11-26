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В Абу-Даби стартовал Глобальный медиаконгресс 2024

В Абу-Даби стартовал Глобальный медиаконгресс 2024 В столице Объединенных Арабских Эмиратов стартовала третья сессия Глобального медиаконгресса 2024.
Другие страны
26 ноября 2024 г. 16:02
В Абу-Даби стартовал Глобальный медиаконгресс 2024

В Абуд-Даби (ОАЭ) стартовала третья сессия Глобального медиаконгресса 2024.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Организатором конгресса выступила группа ADNEC при поддержке информационного агентства ОАЭ (WAM). Основной темой мероприятия стало создание передового медиаконтента, отражающего достижения страны и отвечающего задачам ее руководства по формированию диверсифицированной и устойчивой медиаэкономики.

Форум собрал ведущих специалистов, руководителей и новаторов медиасферы со всего мира. Участники обсуждают ключевые тенденции отрасли и перспективы ее дальнейшего развития.

Основное внимание конгресса направлено на укрепление международного взаимодействия в медиаиндустрии, обмен опытом и заключение стратегических партнерств. Особый акцент сделан на вовлечении молодежи в медиасферу, развитие инноваций и поддержание креативного подхода в отрасли.

Отметим, что мероприятие проходит в Национальном выставочном центре Абу-Даби (ADNEC) и продлится до 28 ноября.

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Версия на английском языке 3rd Global Media Congress kicks off in Abu Dhabi

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