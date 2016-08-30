В Абу-Даби при пожаре в строящемся комплексе пострадали тринадцать человек

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Тринадцать человек, включая десять пожарных, получили легкое отравление угарным газом во время пожара в строящемся комплексе зданий в районе Захия в столице ОАЭ Абу-Даби.

Как передает Report, об этом сообшилэмиратское информационное агентство WAM.

Пожар, который начался утром во вторник, потушен. Все рабочие, находившиеся на стройке (по данным СМИ, около 600 человек), были эвакуированы, некоторые из них не могли выбраться из здания самостоятельно из-за сильного пожара.

Жители соседних жилых домов также были эвакуированы. По данным газеты Khaleej Times, на месте работали не менее 10 пожарных бригад.