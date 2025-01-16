В Абу-Даби представили первый в мире объект для непрерывного производства солнечной энергии

В Абу-Даби запустили первый в мире крупномасштабный проект, который объединяет солнечную энергетику и системы накопления энергии, обеспечивая круглосуточное снабжение потребителей возобновляемой энергией.

В Абу-Даби запустили первый в мире крупномасштабный проект, который объединяет солнечную энергетику и системы накопления энергии, обеспечивая круглосуточное снабжение потребителей возобновляемой энергией.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Проект включает солнечную электростанцию мощностью 5,2 гигаватта и систему накопления энергии объемом 19 гигаватт-часов. Это позволит генерировать 1 гигаватт базовой мощности ежедневно, что делает объект крупнейшей в мире комбинированной системой солнечной энергетики и накопления энергии.

"Мы создаем объект возобновляемой энергетики, который впервые в истории сможет ежедневно генерировать 1 гигаватт энергии в беспрецедентных масштабах. Это первый шаг, который может стать прорывом для всего мира", - заявил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан бен Ахмед Аль Джабер.

Отмечается, что данный проект подтверждает приверженность ОАЭ целям стратегии Net Zero 2050, направленной на достижение углеродной нейтральности к 2050 году.