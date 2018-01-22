В Абу-Даби будут штрафовать остановившихся на обочине для молитвы водителей

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Водителей, которые останавливают свои транспортные средства в неположенных местах на шоссе в разных целях, в том числе для совершения молитвы, будут штрафовать на 300 долларов (тысяча дирхамов) в столице ОАЭ Абу-Даби.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, подобные действия создают опасность для самих водителей и других участников дорожного движения, заявила полиция города-эмирата.

В полиции также отметили, что часто водители автобусов, которые перевозят рабочих, паркуют автомобили на обочинах дорог по разным причинам, включая вознесение молитвы. Парковка в неположенных местах, в частности на обочинах дорог, является нарушением ПДД страны.

Также введены штрафы за остановку ТС на перекрёстках, поворотах и в других не предназначенных для парковки местах. Минимальный штраф за подобные нарушения составляет 400 дирхамов (чуть больше 100 долларов).