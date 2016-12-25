Найдены тела 12 погибших при крушении Ту-154 под Сочи - ОБНОВЛЕНО-2

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ На месте крушения самолета Ту-154 Минобороны России найдены тела 12 погибших, передает Report.

«Обнаружены еще пять тел. Таким образом, общее число найденных погибших составляет 12 человек. Поиски продолжаются»,— сообщил источник «Интерфакса» в «экстренных службах».

Как передает ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Максим Соколов, правительственная комиссия по расследованию крушения самолета Ту-154 пока что не располагает данными о выживших в катастрофе.

***14:17

Тела семи человек, погибших при крушении самолета Ту-154 в районе Черного моря под Сочи, обнаружены на данный момент.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Обнаружены тела семи человек", - сказал собеседник агентства.

***11:12

Обнаружено тело погибшего в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"В шести километрах от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна", — сказал Конашенков.