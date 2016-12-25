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    Найдены тела 12 погибших при крушении Ту-154 под Сочи - ОБНОВЛЕНО-2

    Информации о выживших в катастрофе Ту-154 пока нет

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ На месте крушения самолета Ту-154 Минобороны России найдены тела 12 погибших, передает Report.

    «Обнаружены еще пять тел. Таким образом, общее число найденных погибших составляет 12 человек. Поиски продолжаются»,— сообщил источник «Интерфакса» в «экстренных службах».

    Как передает ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Максим Соколов, правительственная комиссия по расследованию крушения самолета Ту-154 пока что не располагает данными о выживших в катастрофе.

    ***14:17

    Тела семи человек, погибших при крушении самолета Ту-154 в районе Черного моря под Сочи, обнаружены на данный момент.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

    "Обнаружены тела семи человек", - сказал собеседник агентства.

    ***11:12

    Обнаружено тело погибшего в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ.

    Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

    "В шести километрах от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна", — сказал Конашенков.

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