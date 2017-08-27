В 50 округах Техаса из-за урагана "Харви" ввели режим ЧП

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Губернатор Техаса Грегг Эбботт объявил о введении чрезвычайного положения еще в 20 округах штата.

Как передает Report, со ссылкой на местный СМИ, таким образом, режим ЧП в настоящий момент действует в 50 округах Техаса.

На пресс-конференции он рассказал, что 1,8 тысячи военных вовлечены в поисково-спасательные операции. По его словам, штат готовит запасы питьевой воды, льда и еды в тех областях, которые оказались затронуты стихийным бедствием.

Тем временем, начали приходить сообщения о первых жертвах урагана. По словам мэра техасского города Рокпорт Чарльза Вакса, один человек погиб в результате пожара в доме после того, как "Харви" обрушился на их город.

Кроме того, по словам Эббота, более 338 тысяч жителей Техаса остались без электроэнергии. Также проводится эвакуация почти пяти тысяч заключенных из трех тюрем, расположенных у побережья штата.