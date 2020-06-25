В 5 штатах США выявили рекордное число случаев COVID-19

Власти пяти штатов США – Флориды, Техаса, Оклахомы, Южной Каролины, Калифорнии – сообщили о рекордном числе случаев заражения коронавирусной инфекции за сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из данных местных отделений департаментов здравоохранения.

Департамент здравоохранения Флориды сообщил, что по состоянию на среду, 24 июня, в штате за сутки было выявлено 5 508 случаев заражения коронавирусом, это рекордный показатель для штата. В Техасе, где ранее также фиксировали "суточные рекорды", число заразившихся за сутки составило 5 551, предыдущий рекорд составлял 5 489 случая. В Оклахоме специалисты за день выявили 482 новых случая заражения, в Южной Каролине – 1 291. Власти Калифорнии, где накануне также было рекордное число заразившихся за день, сообщили о новом рекорде – за сутки в штате зафиксировали 7 149 случаев заражения коронавирусом.