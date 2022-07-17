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В 38 департаментах Франции объявлена "оранжевая" степень погодной опасности

В 38 департаментах Франции объявлена "оранжевая" степень погодной опасности В 38 департаментах Франции объявлена "оранжевая" степень погодной опасности из-за жары.
Другие страны
17 июля 2022 г. 07:12
В 38 департаментах Франции объявлена оранжевая степень погодной опасности

В 38 департаментах Франции объявлена "оранжевая" степень погодной опасности из-за жары.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила Французская национальная метеорологическая служба "Метео-Франс".

По прогнозу службы, в ближайшие дни чрезвычайная жара сохранится. Ожидается, что в ряде районов юго-востока страны в воскресенье, 17 июля, температура будет достигать 40 градусов. В целом по стране она превысит 30 градусов.

Предполагается, что ближайший понедельник, 18 июля, может оказаться самым жарким днем, когда-либо зарегистрированным во Франции. На юго-западе страны температура местами будет достигать 42 градусов. 19 июля волна жары начнет постепенно затихать на юго-западе, и очень высокая температура сохранится на части северо-востока. Возможные грозы в среду, 20 июля, как считают метеорологи, могут положить конец этой чрезвычайной ситуации.

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