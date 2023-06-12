В 26 городах Сербии введен режим ЧС из-за сильных дождей

В 26 сербских городах введен режим ЧС из-за ливней, эвакуированы 62 человека.

В 26 сербских городах введен режим ЧС из-за ливней, эвакуированы 62 человека.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сказано в сообщении ведомства.

"В настоящий момент режим ЧС введен в 26 городах и районах. Прошедшей ночью и утром критическая ситуация сложилась в городах Крушевац, Ягодина, Крагуевац и Сомбор, где из-за обильных осадков вода подтопила дворы и жилые здания", - говорится в сообщении.

В сербском МВД сообщили, что самая критическая ситуация сложилась в городе Чачак. Там подтоплены более 200 объектов из-за того, что дождевая канализация не в состоянии справиться с осадками.

По данным ведомства, в ликвидации последствий ливней участвуют 762 пожарных-спасателя.