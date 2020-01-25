В 25 провинциях Китая объявлен наивысший уровень ЧС

Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, к настоящему моменту объявлен уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как правило, такой уровень реагирования объявляется в случае особо крупных ЧС, связанных со здоровьем населения, и предполагает, что местное правительство реагирует на них согласно плану Госсовета КНР и централизованного штаба.

Отметим, что число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, достигло 1330.