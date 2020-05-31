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В 25 городах США введен комендантский час

​В 25 городах США введен комендантский час

Комендантский час введен уже по меньшей мере в 25 крупных городах США из-за протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Как передает Report, с такой оценкой 30 мая выступила телекомпания CNN.

По ее данным, ограничение на передвижение населения в ночное время суток введено в городах Лос-Анджелес и Беверли-Хиллз (штат Калифорния), Денвер (Колорадо), Майами (Флорида), Атланта (Джорджия), Чикаго (Иллинойс), Луисвилл (Кентукки), Миннеаполис и Сент-Пол (Миннесота), Рочестер (Нью-Йорк), Цинциннати, Колумбус, Дейтон, Толедо и Кливленд (штат Огайо), Портленд и Юджин (штат Орегон), Филадельфия и Питтсбург (штат Пенсильвания), Чарлстон и Колумбия (штат Южная Каролина), Нэшвилл (Теннесси), Солт-Лейк-Сити (Юта), Сиэтл (Вашингтон), Милуоки (Висконсин).

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