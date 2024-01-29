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В 2023 году в КНР более 100 тыс. чиновников были наказаны за нарушения

В 2023 году в КНР более 100 тыс. чиновников были наказаны за нарушения Свыше 100 тыс. китайских чиновников были уличены в 2023 году в нарушениях моральных норм, сформулированных в "Правилах из восьми пунктов" - своего рода кодексе для госслужащих.
Другие страны
29 января 2024 г. 09:01
В 2023 году в КНР более 100 тыс. чиновников были наказаны за нарушения

Свыше 100 тыс. китайских чиновников были уличены в 2023 году в нарушениях моральных норм, сформулированных в "Правилах из восьми пунктов" - своего рода кодексе для госслужащих.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте Центральной комиссии Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины и Государственного надзорного комитета КНР.

Всего в 2023 году расследовали 107 547 случаев нарушения "Правил из восьми пунктов", отмечается в тексте. При этом 153 662 лица получили выговоры, были проработаны либо наказаны. Конкретно по партийной или административной линии дисциплинарным взысканиям подверглись 108 695 человек.

Нарушения сводились к уклонению от исполнения должностных обязанностей, а также к "своевольным или мошенническим действиям" при осуществлении полномочий в сфере социально-экономического развития и защиты окружающей среды. На эти случаи пришлось почти 87% всех установленных фактов "формализма и бюрократии". 10 дел были связаны с допущенными должностными лицами нарушениями на уровне провинций или министерств, 649 случаев относятся к уровню округов или департаментов.

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Версия на английском языке Over 153,000 officials punished in China in 2023
Версия на азербайджанском языке Çində 2023-cü ildə 153 mindən çox məmur cəzalandırılıb

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