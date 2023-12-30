В этом году в Италии произошло рекордное число экстремальных погодных явлений

Италия пережила рекордное количество экстремальных погодных явлений в 2023 году, который обещает стать самым теплым более чем за 150 лет.

Италия пережила рекордное количество экстремальных погодных явлений в 2023 году, который обещает стать самым теплым более чем за 150 лет.

Как передает Report, об этом сообщает информагентство "Синьхуа".

Согласно данным климатической обсерватории под управлением экологической лоббистской группы Legambiente, Италия отчиталась о 378 суровых погодных явлениях в 2023 году, что на 22% больше по сравнению с прошлым годом. Среди этих явлений -- аномальная жара, засуха, град, наводнения и экстремальные ветра, жертвами которых стал по меньшей мере 31 человек.

Кроме того, сельскохозяйственный профсоюз Coldiretti заявил, что в нынешнем году на Апеннинском полуострове наблюдалось более девяти суровых погодных явлений в день.

Экстремальные погодные условия нанесли урон сельскохозяйственным культурам и аграрной инфраструктуре на рекордную сумму в 6 млрд евро, что привело к спаду производства оливкового масла, персиков, нектаринов и пшеницы в стране, отмечают аналитики профсоюза.

Подсчеты Legambiente показывают, что больше всего пострадала северная часть Италии, где произошло 210 экстремальных погодных явлений. В центральных районах наблюдалось 98 подобных случаев, в южных - 70.

К экстремальным погодным явлениям относятся наводнения, рекордная жара, вызванные дождями оползни и град.